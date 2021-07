Un terrain de basketball rénové par des bénévoles à Regina

Le projet, appelé Lakeview Project, a un coût total d’environ 100 000 dollars, partiellement financé par la Ville de Regina, des sponsors privés ainsi que la communauté locale.

Le cofondateur de l’organisme à but non lucratif Baskets and Border, Justin Lee, a entrepris l'initiative avec son frère jumeau. Justin Lee a fréquenté l’établissement secondaire dans sa jeunesse. Il se souvient d’un terrain délabré et mal équipé.

Les filets n'avaient pas de mailles, les panneaux arrière étaient déchirés, le sol était vraiment fissuré, glissant, et on tombait souvent quand on jouait , dit-il.

Les travaux ont commencé avec l’aide de bénévoles et d’amateurs de basketball, en arrachant la clôture, en remplaçant les lumières et en posant un nouvel asphalte.

M. Lee affirme que d’ici un mois, lorsque l’asphalte sera prêt, une peinture murale représentant l'inclusivité et le multiculturalisme sera installée.

Selon Baskets and Borders, le terrain sera prêt d’ici la fin de l’été. Leur site web indique que le Lakeview Project vise à rendre le basketball plus accessible.

Justin Lee ajoute que les contributions reçues pour le projet ont été récoltées à travers la vente d'une ligne de vêtements, lancée à la fin de l'année dernière. Les revenus servent à financer les divers projets de l’organisme.

Avec les informations de Bryan Eneas