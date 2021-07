Un nouveau parcours extérieur de Ninja au parc national de la Yamaska

Le site extérieur s’appelle Motion Parc évolutif.

Un parcours Ninja vient donner des défis au niveau de l'équilibre et de la préhension. Nous avons adapté le parcours pour recevoir des enfants plus jeunes, mais aussi pour offrir un défi aux adultes. Nous voulons offrir une activité familiale. Nous offrons différents niveaux. Une citation de :Patrick Saint-Laurent, copropriétaire de Motion Parc évolutif

Le parcours au parc de la Yamaska peut être fait seul, en famille ou même en compétition.

Nous avons un parcours symétrique où il est possible de faire une compétition entre deux personnes. Le côté adrénaline embarque lorsque l’autre personne se trouve un ou deux pieds devant nous et qu’on veut essayer de le rattraper. On peut refaire le parcours plusieurs fois , explique le copropriétaire de Motion Parc évolutif, Patrick Saint-Laurent..

Ce type de structure où l’équilibre et la force sont mis au défi peut vu dans plusieurs émissions de téléréalité.

Il y a des filets à traverser, des transitions avec des anneaux, des obstacles qui basculent où l’on doit sauter. Il y a des murs inclinés de dix et douze pieds. Le douze pieds offre un bon défi pour les adolescents et les adultes. Nous sommes vraiment sur le plan du challenge et du sport. C’est vraiment une discipline en soi , signale Patrick Saint-Laurent.

Un parcours intérieur avait déjà été aménagé à Granby avant la pandémie, alors que le parcours extérieur est disponible depuis le début de l’été.