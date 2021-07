Nuit mouvementée dans le Pontiac à la suite des orages

Selon la police de la MRCMunicipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais, plusieurs arbres se sont retrouvés au sol, sur des routes notamment.

Les autorités confirment cependant que personne n’a été blessé et qu’aucun autre dommage n’a été rapporté.

Les routes encombrées par les branches et les troncs d’arbres ont été dégagées rapidement par les autorités.

C’était incroyable la force de cette affaire-là , a rapporté M. Blais, un résident du chemin Bradley dans la municipalité de Pontiac, peu après la tempête.

Selon lui, la tempête a secoué le secteur pendant de longues minutes, qui semblaient interminables.

C’était terrible, ça a duré 25 minutes. Il y a encore des morceaux de glace gros comme ça partout devant ma maison , a ajouté le résident, en montrant la taille des grêlons qui se sont abattus, certains aussi gros qu’une balle de golf.

Sa voisine Mélissa a vu venir la tempête de loin. Le terrain derrière sa résidence donne sur une vase plaine agricole qui se situe aux pieds des montagnes.

On regardait la tempête dehors et on a vu les montagnes au loin : il y avait un gros mur blanc qui s’en venait et les montagnes ont disparu derrière ça et c’est arrivé très rapidement.

Une citation de :Mélissa, résidente du chemin Bradley