La communauté de motocyclistes du N.-B. s'unit pour soutenir l'une des leurs, blessée

La femme de Moncton est rentrée chez elle après une randonnée de bienfaisance à Saint-Léonard. Alors qu'elle avait l'intention de quitter l'autoroute pour faire le plein d’essence à Oromocto, Susan Voth a heurté du gravier lors d’une sortie, puis a perdu le contrôle de sa moto.

Je me souviens juste d'avoir entendu mes tuyaux se briser et d'avoir été écrasée au sol sur ma droite. Je me souviens juste d'être restée allongée en faisant ''Oh-oh''.

Une citation de :Susan Voth, motocycliste blessée et membre du conseil d’administration de Bikers Down Support