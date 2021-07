Georges La Flèche, ancien journaliste et chanteur, est décédé

Originaire de Winnipeg, il a commencé sa carrière à Saint-Boniface avant de travailler à Montréal et Toronto.

Remarqué pour son bilinguisme, il a chanté régulièrement en français et en anglais à la radio et à la télévision de CBC Canadian Broadcasting Corporation et CTV dans les années 50 et 60.

Georges La Flèche a connu une carrière distinguée à Radio-Canada/ CBCCanadian Broadcasting Corporation , ayant travaillé comme journaliste, animateur sportif et directeur de la télévision.

Il a été embauché à Radio-Canada à Vancouver en 1978.

Il était toujours prêt à rire, toujours prêt à jouer et toujours prêt à travailler, explique Thérèse Champagne, une ancienne collègue de M. La Flèche.

Georges La Flèche a notamment joué dans le drame radiophonique national, Georges et Jean-Pierre, un dimanche d'Amérique en 1980.

Il est le frère de Gisèle MacKenzie, l'ancienne chanteuse, violoniste et actrice décédée en 2003.

D'après les informations de William Burr