Nouvelles alertes de smog dans le sud du Québec

Les alertes touchent la quasi-totalité du sud de la province, de l’Abitibi-Témiscamingue à l’Estrie et de la Montérégie au Saguenay–Lac-Saint-Jean, en passant par le Grand Montréal.

De la fumée en provenance des feux de forêt dans le nord-ouest de l'Ontario et le Manitoba est en cause, précise Environnement Canada. Pour les secteurs plus au nord et à l'ouest, comme le Saguenay et l'Abitibi, les conditions devraient s'améliorer graduellement à partir de lundi, alors que la qualité de l'air devrait se dégrader dans les autres régions.

Environnement Canada publie ces alertes alors que la province sort tout juste de son pire épisode de smog depuis des années.

Le smog affecte surtout les enfants asthmatiques et les personnes atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques, précise également Environnement Canada. Il leur est donc recommandé d'éviter les activités physiques intenses à l'extérieur jusqu'à la levée de l'avertissement.

Dimanche soir, la qualité de l’air  (Nouvelle fenêtre) était jugée mauvaise en Abitibi-Témiscamingue et au Lac-Saint-Jean, ainsi que dans les secteurs de Gatineau, de Mont-Laurier et de La Tuque, selon les données du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec. Elle était jugée acceptable sur les deux rives du Saint-Laurent, du secteur de Vaudreuil jusqu’en Beauce.

Sur l’île de Montréal, la qualité de l’air  (Nouvelle fenêtre) était aussi jugée acceptable dans la plupart des arrondissements, dimanche, selon le site web de la Ville.