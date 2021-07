Plusieurs alertes d'orages violents dans la région

Environnement Canada a émis des alertes d’orages violents pour plusieurs secteurs d’Ottawa et de l’Outaouais, dimanche soir.

Du côté du Québec, les avis sont en vigueur pour le secteur de Low, à Wakefield, et le secteur de Fort William, à Shawville.

Dans la région d’Ottawa, les avis visent le nord de la ville, Kanata et Orléans.

Cet orage violent se situe près de Charteris et se déplace vers le sud-est à 35 km/h , précise Environnement Canada. On met en garde contre les risques de rafales pouvant atteindre 90 km/h et de gros grêlons.

De la grêle pourrait aussi tomber en Outaouais. Celle-ci pourrait endommager des biens et causer des blessures, signale-t-on.

Une alerte d'orages violents est émise lorsqu'il y a ou qu'il y aura des orages qui s'accompagnent ou qui s'accompagneront probablement d'au moins un des éléments suivants : grosse grêle, vents destructeurs ou pluies torrentielles.