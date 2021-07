Lancement du livre Mon écologie d’Alasdair Rees

L’auteur et artiste fransaskois Alasdair Rees a lancé son recueil de poésie intitulé Mon écologie samedi après-midi à Saskatoon.

L’événement bilingue a rassemblé au musée Remai Modern les amateurs de littérature, qui ont pu assister à des lectures de passages du recueil et à une discussion avec l’artiste multidisciplinaire fransaskoise Zoé Fortier.

Mon écologie explore les liens entre le monde humain et l’environnement qui se créent grâce à la poésie.

Je vois la poésie presque comme une force, pas un médium. Je la retrouve partout, non seulement dans l’écriture, mais dans l’art et dans le monde naturel. Et c’est de là que beaucoup de mon inspiration ressort , explique l’auteur.

Le recueil Mon écologie, publié aux Éditions du Blé, est en vente depuis le 1er juin.

Avec des informations de Mercia Mooseely et de Nicolas Duny