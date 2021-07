L'aventure marine et extraordinaire de Dominique Brown et sa famille

Le voilier Le Globe Trotter est actuellement dans l’Archipel-de-Mingan, non loin du Havre-Saint-Pierre. À son bord, Dominique Brown, le président de Chocolats Favoris, sa conjointe, Stéphanie Allard, et leurs deux fils de 3 et 7 ans. La famille s'en est allée au début du mois pour un voyage hors du commun : un an en mer.