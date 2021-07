La plage Parlee sensibilise les baigneurs aux risques de noyade

Chaque année, plus de 400 personnes se noient lors d’incidents évitables reliés à l’eau au Canada, selon la Société de sauvetage. Les plus récentes données, publiées dans le rapport 2020 de la société, démontrent que 20 personnes sont mortes de noyades dans les Maritimes en 2017. Un peu moins de 90 % de ces personnes étaient des hommes. Environ 48 % de ces noyades se sont produites dans l'océan.

Ces statistiques seraient en hausse dans les dernières années. Les récentes statistiques démontrent que le nombre d'incidents dépasse de loin la moyenne canadienne. La pandémie a même contribué à la situation, en raison notamment de la fermeture des piscines publiques pendant plusieurs mois.

Ça, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas pu participer à des cours de nage, ce qui veut dire que ça l'augmente les risques de noyades pour les années à venir, estime Grégoire Cormier, gestionnaire des programmes à la Société de sauvetage du Nouveau-Brunswick.

Marcel Bourgeois est sauveteur. Photo : Radio-Canada

Le sauveteur Marcel Bourgeois a passé la journée avec ses collègues à sensibiliser jeunes et parents aux différents facteurs de risque de noyade. Il croit qu'on ne peut jamais être trop prudent, parce que des incidents peuvent même arriver au bord de l'eau tout près de la plage, entre autres en raison de la popularité des bouées et autres objets flottants.

Même si la personne est proche du bord de l'eau, la personne ne pense pas qu'elle ira loin. Il faut vraiment observer les courants, les vents, parce qu'un objet flottant peut transporter la personne dans l'eau plus profonde. Une citation de :Marcel Bourgeois, sauveteur

Y'a aussi des endroits où est-ce qu'il y a plus de sable ou plus d'eau, puis ils ne le savent peut-être pas, l'objet peut les transporter au-dessus de ça, ajoute Marcel Bourgeois.

Sur la plage, les usagers sont conscients des risques, mais ils ne s'inquiètent pas outre mesure. Il faut toujours se garder proches du bord. Comme tantôt on y est allés puis on se gardait proche de la plage pour être sûrs de ne pas dériver au loin, explique Alex Boudreau.

Il faut redoubler d'attention lors de l'utilisation d'objets flottants à la plage. Photo : Radio-Canada

Claude Mahre est conscient des risques liés aux objets flottants. Oui, on va pas trop loin avec, on essaie de s'éloigner du courant en fait. Même son de cloche chez Nicolas Le Blanc, un résident de la Gaspésie. On a beaucoup d'eau aussi par chez nous, puis on se sert souvent de ça puis on est sensibilisés que c'est vrai que ça dérive. Quand on voit que c'est dangereux, on revient au bord. Je ne pense pas que c'est dangereux tant que ça.

Marcel Bourgeois souligne que si elles utilisent ces bouées, certaines personnes devraient envisager le port d'un gilet de sauvetage, ou s'assurer de connaître les lieux et observer le courant.

Il rappelle également que les sauveteurs ne peuvent pas tout voir et qu'il faut surveiller les membres de notre entourage.

D'après le reportage de Sarah Déry