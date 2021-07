Reconstruire ses souvenirs en miniature

La cour arrière du couple est atypique. Leurs visiteurs peuvent se balader à travers la vie de Marcel Rosebery, âgé de 87 ans et de celle de Thérèse Lavoie, âgée de 86 ans.

Sur leur chemin, ils croiseront un moulin, en format miniature, où Marcel a travaillé lorsqu’il avait 16 ans. Un peu plus loin, une scierie miniature enjambe un petit ruisseau dans leur jardin.

En plus des aménagements paysagers, le couple de La Doré a ajouté des créations miniatures dans sa cour arrière.

J'avais pas grand chose à faire, je me suis dit : tiens je vais faire un petit moulin, raconte Marcel Rosebery. J'étais pas sûr de réussir, mais avec la patience je suis venu à bout de faire quelque chose. J'ai eu de la misère, j'ai eu de la misère en masse, mais à force d'essayer, d'essayer, de recommencer, j'en suis venu à bout pour le faire marcher un peu.

Ce projet, entamé pendant la pandémie, ravive de vieux souvenirs.

Ça me rappelle bien des choses, quand on travaillait sur les moulins. On faisait douze heures, c'était quelque chose là.

Une citation de :Marcel Rosebery