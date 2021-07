Preston sera représentée par un député noir pour la première fois en 20 ans

La communauté noire de Preston en Nouvelle-Écosse sera représentée par un député noir à l'Assemblée législative, pour la première fois en plus de 20 ans, peu importe le gagnant de l'élection du mois prochain. Les trois candidats dans la circonscription sont noirs, ce qui semble être une première dans l’histoire de la province.

La candidate libérale Angela Simmonds, le candidat progressiste-conservateur Archy Beals et le néo-démocrate Colter Simmonds sont tous trois originaires de North Preston ou de Cherry Brook, en plus d'être des figures connues dans leurs communautés respectives.

Preston est l'une des plus grandes et des plus vieilles communautés noires de la Nouvelle-Écosse.

La circonscription protégée de Preston est de retour après avoir été abolie en 2012, en même temps que les circonscriptions acadiennes protégées.