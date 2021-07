Les citoyens de la MRC des Basques s'intéressent à la crise du logement

Plus d'une trentaine de propriétaires et de locataires étaient présents à l'assemblée. L'organisatrice de la rencontre citoyenne, Alyssa Symons-Bélanger, explique que plusieurs personnes ont de la difficulté à se trouver un logement dans la MRCMunicipalité régionale de comté des Basques.

On veut qu’il y ait des jeunes qui s’installent, mais s’il n’y a pas d’endroit et c’est un problème. Si la venue de plus en plus de gens fait en sorte qu’il y a des propriétaires qui voient l’opportunité d'augmenter leur loyer, ça créer un problème pour toutes les personnes qui sont déjà dans Les Basques , précise-t-elle.

Alyssa Symons-Bélanger. Photo : Courtoisie : Alyssa Symons-Bélanger

L'un des constats de la rencontre est que les locataires ne sont pas assez informés de leurs droits, selon Mme Symons-Bélanger.

Les gens ne sont pas au courant qu’ils ont le droit de refuser une augmentation de loyer. Je pense que la base de ce travail-là, en lien avec la crise du logement, c’est vraiment d’informer les locataires sur leurs droits , indique-t-elle.

Elle soutient qu'il faut sensibiliser les propriétaires de logements à l'impact de leurs choix sur l'appartenance des gens à la communauté.

Je pense qu’il y a beaucoup de propriétaires qui font des choix sans réfléchir à l’impact que ça va avoir sur les personnes à faible revenu , affirme Mme Symons-Bélanger.

La rôle de la municipalité dans cette crise

Alyssa Symons-Bélanger ajoute que les élus de la région a « le pouvoir local de changer les choses » en imposant des limites par rapport aux augmentations de loyer et en s'assurant qu’il y ait un encadrement légal afin d'assurer l'accessibilité aux logements abordables.

Le maire de Trois-Pistoles, Jean-Pierre Rioux, croit que la Ville participe largement à la création de logement dans le domaine communautaire et social.

Le maire de Trois-Pistoles, Jean-Pierre Rioux (archives). Photo : Radio-Canada

Des immeubles à revenus, c’est du privé. Je me vois mal imposer, à ceux qui risquent leur argent pour construire des immeubles à revenus, un coût du logement modique pour que les gens puissent y habiter. Le communautaire c’est une affaire, le privé en est une autre , lance-t-il.

M. Rioux soutient que la demande est plus au rendez-vous que jamais pour des logements.

Aussitôt que tu mets une annonce dans le journal, les gens veulent se l’arracher. C’est du jamais vu. Une citation de :Jean-Pierre Rioux, maire de Trois-Pistoles

Le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté des Basques estime que le taux d'inoccupation de logements de la Ville de Trois-Pistoles de situe en bas de 1 %.

Il fut un moment où le taux était à 10 %, mais ce n'est plus la même chose maintenant. On ne voit plus de pancartes à vendre , affirme Bertin Denis.

Le préfet de la MRC des Basques, Bertin Denis (archives). Photo : Radio-Canada / Jérôme Lévesque-Boucher

Selon lui, la crise du logements qui frappe la MRCMunicipalité régionale de comté des Basques est sensiblement la même que dans les autres rMunicipalité régionale de comté égions du Québec.

Dans la MRCMunicipalité régionale de comté des Basques, ce qu’on retrouve de différent, c’est qu’il y a des gens plus âgés. Puisque leurs revenus n’augmente pas au même rythme que le coût des loyers, ça créer certaines difficultés. Il y a aussi une concentration plus élevée de gens à faibles revenus , indique M. Denis.