Des migrants font leurs demandes électorales à Ottawa

Des autobus venus de Montréal et Toronto se rendront dans la capitale fédérale pour participer à l’événement organisé par Solidarité Sans Frontières.

Alors que le Canada se remet de la COVID-19, des migrants qui ont cultivé de la nourriture, pris soin de leurs proches et prodigué des services essentiels à la communauté pendant la pandémie sont laissés de côté , indique l’organisme par voie de communiqué. Sans le statut de résident permanent, 1,6 million de personnes (un résident sur trois) se voient refuser l’accès aux mêmes droits qui protègent les autres au Canada.

Dès 14 h, les participants se rassembleront au parc Major’s Hill, avant de se diriger vers le bureau du premier ministre sur la rue Wellington. Une centaine de personnes se sont tout de même rassemblées du côté de Gatineau avant de traverser à Ottawa pour le départ officiel de la manifestation.

Selon Hady Anne, porte-parole de Solidarité Sans Frontières, la pandémie de COVID-19 a empiré la situation des personnes au statut précaire et sans statut au pays.

Hady Anne, porte-parole de Solidarité Sans Frontières Photo : Radio-Canada / Frédéric Pépin

Avec ce problème des sans statut, on remarque aujourd’hui […] des gens qui travaillent et qui ne sont même pas payés parce que tout simplement ils ont peur d’aller réclamer leur dû , dit-il. Ils ont peur de la police, ils ont peur du gouvernement, ils ont peur des détentions [et] des déportations.

Nous sommes aujourd’hui au 21e siècle et c’est inacceptable quand même de voir que l’être humain est exploité, surtout ici, au Canada , martèle M. Anne.

La manifestation clôt une semaine de mobilisation, chapeautée par l’organisme, réclamant un meilleur traitement pour les migrants à statut précaire.

Plus de détails suivront...