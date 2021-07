La Première Nation Kwanlin Dün s’oppose au plan de réouverture du Yukon

Le gouvernement du Yukon a annoncé mercredi qu’à partir du 4 août, le couvre-visage ne sera plus obligatoire dans les lieux publics intérieurs et que les personnes non vaccinées pourront entrer au territoire sans se mettre en quarantaine. Les restaurants et les bars pourront également se remplir à leur capacité habituelle.

La chef de la nation Kwanlin Dün, Doris Bill, dit que sa nation n’a pas été consultée pour cette décision. Avec plusieurs cas de COVID-19 toujours actifs dans sa communauté, elle estime que c’est trop tôt.

Je pense juste vraiment que c’est un pas dans la mauvaise direction pour nous, nous aurions dû être consultés , dit-elle.

Elle dit que la nation Kwanlin Dün pourrait garder certaines restrictions en place, dont celle sur le port du masque.

Lors de la conférence de presse de mercredi, le ministre des Services communautaires du Yukon, Richard Mostyn, a dit que les leaders locaux ont été avertis de la décision une heure avant l’annonce.

Il y a certainement des inquiétudes à propos des changements [...], mais en tant que leaders, [même si] nous pouvons encourager les gens à faire la bonne chose, [...] nous voulons nous assurer que les gens prennent leurs propres responsabilités face à leur santé personnelle , a-t-il dit.

Le Yukon a enregistré 9 nouvelles infections au SRAS-CoV-2 vendredi, ce qui porte le nombre de cas actifs dans le territoire à 77.

Avec les informations de Paul Tukker etChris Windeyer