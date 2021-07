Ému par l'amour d'un couple de Lévis, un artiste de France leur offre un concert privé

Touchée par la musique du chanteur Vanupié, la Lévisienne Joanie April comptait bientôt se rendre en France pour le voir sur scène. La pandémie et des traitements contre un cancer ont toutefois contrecarré ses plans. Touché par son histoire, c'est plutôt l'artiste français qui ira la rejoindre à Québec pour lui offrir un concert privé.

C'est le hasard qui a mené Joanie et son conjoint Francis vers la musique de l’artiste français Vanupié. Son art et sa personnalité les ont toutefois charmés dès les premières notes.

Le sourire dans les yeux de l'artiste, il avait l'air sympathique, je me disais : ''hein ! Me semble que je serais son amie! s’exclame Joanie.

Les chansons de Vanupié ont accompagné la jeune femme au cours de ses traitements contre un cancer du col de l'utérus diagnostiqué à la naissance de sa petite fille. Sa musique lui apportait du réconfort.

Un beau cadeau de fête

Sans avertir Joanie, Francis a décidé de contacter Vanupié pour lui demander d’envoyer un souhait d’anniversaire à sa douce moitié. L’artiste a plutôt répondu avec une chanson composée spécialement pour elle. C'était un des plus beaux cadeaux de ma vie, se souvient Joanie.

L’artiste se considère très proche de son public. Mais c’est la première fois qu’il écrivait une chanson expressément pour une admiratrice. Toute l'histoire, la façon qu'avait Francis de présenter les choses et de me demander de faire ça, avec tellement de respect, tellement d'amour et d'énergie dans son message. J'ai trouvé ça tellement beau que ça m'a donné envie de faire ça , explique Vanupié.

Émerveillés, Joanie et Francis ont décidé d'aller à Paris, cet été, pour aller le voir performer en personne. Mais la pandémie et de nouveaux traitements de radiothérapie contre le cancer de Joanie les en ont empêchés.

Plan B

Tout de suite, Francis a eu une nouvelle idée ; inviter Vanupié lui-même à venir faire son tour au Canada. Je lui ai demandé si, par hasard, il y avait une période où il n’était pas en spectacle et où il avait quelques jours libres. Je comptais l'inviter à la maison. Finalement, j'ai reçu un retour de sa part me disant qu’il était disponible au mois d'août , raconte Francis.

L’artiste, inspiré par la complicité du couple, n’a donc pas hésité à acquiescer à la demande. Je crois que c'est l'énergie que met Francis à se battre contre ce truc horrible et tout l'amour dont il entoure sa femme, je trouve ça vraiment sublime.

Joanie April et son conjoint, Francis Larouche Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cloutier

La force des réseaux sociaux

Francis s’est alors tourné vers les médias sociaux pour voir si, parmi ses amis, se trouvaient des personnes ayant des contacts dans l’événementiel.

Sa publication s’est répandue comme une traînée de poudre et dès le lendemain, sa boîte de messages était pleine. Les gens ont embarqué à un niveau auquel je ne m'attendais pas. On a eu des réponses positives de la plupart des gens qu'on a approché , s’étonne le jeune père de famille.

Un promoteur a officiellement pris en main l’organisation de la venue de Vanupié. Le musicien traversera l'océan pour offrir un concert intime au couple et à leurs proches, au grand étonnement de Francis. Cet artiste-là, cette semaine, faisait des spectacles dans des salles devant 10 000 personnes. Là, il va venir faire un show où on se trouve, devant une vingtaine de personnes .

Vanupié donnera aussi un concert ouvert au public. Les détails seront annoncés sous peu.

Avec des informations de Tanya Beaumont