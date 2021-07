COVID-19 : 172 nouveaux cas et 2 morts de plus en Ontario

Santé publique Ontario rapporte 172 nouvelles infections, 144 nouvelles guérisons et 2 décès supplémentaires dans son bilan de dimanche.

La province voit son nombre de cas actifs monter à 1450, soit 26 de plus que la veille. Le rapport des autorités sanitaires faisait également état d’une légère augmentation samedi.

Le bureau de santé publique de Toronto est celui qui rapporte le plus de nouvelles infections (48), suivi de celui de Peel (23), et de ceux de Hamilton et Durham (11).

Le dépistage est en forte baisse, avec 13 902 tests réalisés au cours des dernières 24 h. C’est 5000 de moins que samedi, qui marquait déjà le plus bas niveau de dépistage enregistré pour un samedi en plusieurs mois.

Depuis le début de la pandémie, 549 328 cas de COVID-19 ont été recensés dans la province, et le virus a causé la mort de 9313 Ontariens jusqu’à présent.

Sur le territoire, on compte 35 hospitalisations de moins ce dimanche, comparativement à samedi, pour un total de 123, et on compte 5 patients de moins en soins intensifs.

La vaccination continue de progresser, avec 103 812 doses injectées dans la journée de samedi, un chiffre bien au-dessous de la capacité quotidienne de la province, et loin des records frôlant les 250 000 doses en un jour, établis il y a quelques semaines.

Selon les chiffres de la province, 67,75 % des adultes ontariens sont désormais pleinement vaccinés, et un peu plus de 80 % a reçu au moins une dose.