Environ 900 travailleurs en grève à l’aluminerie de Rio Tinto à Kitimat

Le local 2301 du syndicat Unifor, qui représente les travailleurs de l’aluminerie, avait donné un préavis de grève 72 heures plus tôt à Rio Tinto. Le débrayage a officiellement commencé une minute après minuit, dimanche.

Le président national d’Unifor, Jerry Dias, affirme que cette grève est essentiellement due à la cupidité et au manque de respect de Rio Tinto .

Selon le syndicat, les plans de retraite et les avantages sociaux des employés n’ont pas changé depuis plus de 10 ans. Unifor dit que les négociations portaient principalement sur cela ainsi que sur l’accumulation de plus de 300 griefs liés à l’utilisation de sous-traitants et au refus de Rio Tinto d’embaucher plus d’employés à temps plein.

Les négociations entre le syndicat et la partie patronale se sont poursuivies jusqu’au déclenchement de la grève.

Dans une déclaration précédente, Rio Tinto a affirmé qu’elle est déterminée à continuer de travailler avec le syndicat pour arriver à un résultat mutuellement bénéfique .

Avec les informations de la Presse canadienne