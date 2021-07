La marche de la fierté gaie attire des centaines de personnes à Charlottetown

La distanciation physique et le port du masque étaient encouragés tout au long de l'événement. Les manifestants ont marché de Rochford Square, jusqu'à l'extérieur du Founders Food Hall and Market, puis se sont rapidement dispersés.

La directrice générale de PEERS Alliance, Josie Baker, a soutenu qu’il était formidable de voir des centaines de personnes participer à la marche, car cela démontre à la communauté LGBTQ que la compréhension et le soutien sont présents.

Nous avons encore du chemin à parcourir, mais c'est un jour de fête , a-t-elle ajouté.

Layney Smith a participé à sa première marche de la fierté. Elle estime qu'il était important de participer à l'événement de samedi.

Brenda Roach était l'une des nombreuses autres personnes qui défilaient. Elle y fêtait la fierté, mais aussi ses fiançailles avec sa conjointe.

Elle était également ravie de voir la fierté gaie reprendre ses droits dans les rues, alors que l’événement avait été annulé l’année dernière en raison de la pandémie. Je pense que nous en avions besoin. Je suis vraiment impressionnée par toutes les familles qui viennent ensemble , a-t-elle affirmé.

Brenda Roach se rend aux événements annuels de la fierté gaie depuis le milieu des années 90.

J'ai fait mon coming out dans les années 90 et c'était difficile pour nous. Mais maintenant, pour la prochaine génération et l’autre d’après, ce sera beaucoup plus facile pour eux.

Une citation de :Brenda Roach, membre de la communauté LGBTQ