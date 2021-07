Un 16e FRIMAT réussi malgré les restrictions sanitaires

L'événement qui s'est tenu à l’église Saint-Sauveur et à la salle La Cabane a attiré plusieurs dizaines de mélomanes.

Une quinzaine d'artistes ont répondu présents pour donner des prestations à la hauteur des attentes des festivaliers.

La venue de l'artiste Richard Dejardins a surpris plus d'un. D'autres artistes connus étaient également présents comme Émile Bilodeau et Hubert Lenoir. Il y avait aussi des artistes de la relève comme Excavation & Poésie ou encore Et on déjeune.

Un bilan extrêmement extrêmement positif, je pense que les festivaliers qui étaient au rendez-vous étaient allumés, c'était magnifique, tout le monde a vécu un grand moment. On a travaillé fort et ça a payé. Une citation de :Yan Bienvenue.

Pour les organisateurs, le bilan des trois soirées musicales est positif même si cette année, les restrictions sanitaires ont imposé une organisation différente.

On savait qu'il fallait juste être plus précis, plus vigilants, savoir où on s'en allait. C'est ce qu'on a fait, on a travaillé plus fort. Les mesures sanitaires, ça a été un casse-tête de plus, un gros défi. Une fois que c'est fait, après d'avoir les gens peuvent venir puis qu'on peut faire un spectacle dans une église puis contenir 250 personnes ça valait la peine, définitivement, c'était magique , indique le coordonnateur de l'événement, Yan Bienvenue.

Le festival était placé sous la thématique de la prohibition.

