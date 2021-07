Une résidence ravagée par les flammes à Sherbrooke

Les résidents de la maison ont alerté les pompiers aux alentours de 3 h. À leur arrivée, le garage détaché ainsi qu'une partie de la toiture de la maison étaient la proie des flammes.

Malgré l'événement triste qu'a vécu la famille, pour nous, ce sont des feux de routine. Notre personnel, au nombre d'une vingtaine de pompiers, a travaillé jusqu'à 6 h 30 environ ce matin pour combattre l'incendie. Il n'y a pas eu d'élément problématique de notre côté , a expliqué le chef aux opérations du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke, Rémy Beaulieu.

Heureusement, l'incendie n'a fait aucun blessé. D'importants dommages ont toutefois été causés à la résidence.

On parle pratiquement d'une perte totale. [...] On a deux inspecteurs sur les lieux qui tentent de déterminer la cause probable de ce sinistre-là. Pour l'instant, toute cause de nature criminelle semble écartée , a indiqué Rémy Beaulieu.

On est toujours en investigation. Les sinistrés ont été en mesure de se relocaliser chez de la famille, ce qui est une bonne nouvelle. Une citation de :Rémy Beaulieu, chef aux opérations du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke

Puisque cette région n'est pas desservie en ce qui a trait aux bornes-fontaines, le Service de protection contre les incendies de Sherbrooke a dû faire appel à un camion-citerne du Service de sécurité incendie de Saint-Denis-de-Brompton.