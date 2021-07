À Sept-Îles, des stationnements de débordement pour les véhicules récréatifs

Les campings désignés pour accueillir les VRvéhicule récréatif des touristes de passage dans la région affichent complet depuis le printemps, ce qui force les visiteurs qui n’ont pas fait de réservation à improviser.

L’arrêt à Sept-Îles n’était pas prévu. On s’est arrêté au bureau touristique et ils nous ont dit qu’il y avait de la place sur le bord de l’eau, donc on s’est arrêté ici , raconte Michelle Viau, touriste en VRvéhicule récréatif .

Michelle Viau devant son véhicule récréatif. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Heureusement, la Ville de Sept-Îles avait prévu le coup. Comme dans d’autres municipalités nord-côtières, l'administration a choisi en mars dernier d’offrir une solution de rechange aux voyageurs qui n’ont rien prévu pour leur hébergement.

Au printemps dernier, nous avons proposé aux élus d'aménager quelques stationnements publics pour permettre aux VRvéhicule récréatif de profiter de l'été avec nous , explique Michel Tardif, directeur des travaux publics de la Ville de Sept-Îles.

Quelques règles s’appliquent tout de même: les utilisateurs ne peuvent rester plus de 48 heures au même endroit et le nombre d’emplacements disponibles oscille entre trois et cinq, jamais plus.

Puisque les campings de la région n’ont pas la capacité d’accueillir la vague de touristes qui déferle en territoire nord-côtier cet été, l'initiative municipale arrive à point nommé.

On arrête à l’accueil touristique, on demande de l’information parce qu’on veut faire ça de manière respectueuse, puis on a toujours le choix entre deux ou trois places avec des beaux décors , explique Priscilla Breton, une autre touriste en VRvéhicule récréatif .

Priscilla Breton devant son véhicule récréatif. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

L'initiative fait fait d'une pierre, deux coups: la Ville augmente son volume touristique et les visiteurs se voient offrir un espace de camping sécuritaire, parmi six sites prédéterminés.

Vu que c’est proche de l’eau, on a de la belle place pour aller marcher , raconte Michelle Viau.

Pour l’instant, la Sûreté du Québec n'a pas eu à intervenir pour contrôler l’achalandage sur les sites temporaires.

L’expérience tient si bien la route que le conseil municipal a laissé entendre qu’elle pourrait être renouvelée l’an prochain.

D'après un reportage de Lambert Gagné-Coulombe