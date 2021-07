Vaccination : Deux files d’attente aux arrivées à Toronto Pearson

Les passagers entrant au Canada en provenance des États-Unis ou d'une autre destination internationale seront répartis dans les deux files d'attente avant d'atteindre les douanes canadiennes.

Il s'agit d'une mesure visant à faciliter le processus de dédouanement à la frontière , a déclaré la porte-parole de l'aéroport, Beverly MacDonald, à CBC News. Il existe différentes exigences d'entrée pour les voyageurs vaccinés et ceux non vaccinés ou partiellement vaccinés , ajoute-t-elle.

Depuis le 5 juillet, les voyageurs entièrement vaccinés autorisés à entrer au Canada sont exemptés des mesures de quarantaine et du test de dépistage de la COVID-19 huit jours après leur arrivée.

Les voyageurs sont toujours tenus de passer un test avant leur entrée sur le territoire, un autre test à leur arrivée et sont tenus de présenter un plan de quarantaine s'ils ne bénéficient pas de l'exemption.

Il existe également une liste de contrôle des exigences qui implique de fournir une preuve de vaccination dans ArriveCan - le portail gouvernemental pour soumettre des informations sur les vaccins.

Nous savons que l'expérience des arrivées est différente pour les passagers qu'elle ne l'était avant la pandémie , a déclaré Mme MacDonald. Nous apprécions la patience des passagers alors que nous travaillons avec tous nos partenaires pour mettre en œuvre les exigences du gouvernement du Canada pour les voyages aériens internationaux.

Toronto Pearson, avec son initiative Healthy Airport, a rendu obligatoire les masques et amélioré les mesures de nettoyage et ses systèmes CVC. L’aéroport dit qu'il continue de travailler avec les agences gouvernementales, les compagnies aériennes et les aéroports pour suivre les protocoles de sécurité.

Avec des informations de CBC News