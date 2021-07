Une sculpture dans le tronc d’un arbre immortalise l’ourson abattu à Dorval

Un arbre de 200 ans en décomposition à Dorval a été transformé en sculpture en guise de mémorial pour le jeune ours noir qui avait fait beaucoup fait jaser pour son escapade dans les cours de cette municipalité de l'Ouest-de-l'Île de Montréal en mai dernier.

L'ours a été capturé le 23 mai dernier après une opération de six heures. Les résidents avaient d'abord été informés que l'animal serait relocalisé, mais le gouvernement du Québec l'a euthanasié quelques jours plus tard.

Cette triste fin a beaucoup touché Joanne Ewasew, une propriétaire du quartier.

Tout le monde était triste à ce sujet […] Ça aurait dû avoir une fin plus heureuse. Une citation de :Joanne Ewasew

C'est pourquoi elle a demandé à un artiste de donner une nouvelle vie à l'arbre dans sa cour en immortalisant l’ours dans le tronc.

Elle a fait appel à l'artiste Dale Ruff, résident de Rigaud, qui est connu pour ses sculptures d'animaux réalisées grâce à une tronçonneuse.

Il s'est dit honoré de pouvoir donner une tournure positive à un événement malheureux .

M. Ruff a passé deux jours à ciseler le bois pour réaliser la sculpture, qui doit bientôt recouvrir de vernis afin qu'elle résiste à l'épreuve du temps.

La sculpture de l’ours a été bien accueillie dans le quartier, selon un voisin, Bruno D'Amico. Il estime qu’elle s'accorde bien avec la flore et la faune de la région.

Le quartier est connu sous le nom de rues des oiseaux , car toutes les rues portent des noms d'oiseaux, explique Bruno D'Amico. Maintenant ce sera aussi le quartier de l'ours!