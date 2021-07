Des modifications à l’étude pour alléger l’application du passeport sanitaire en France

Au lendemain d’importantes manifestations contre l'extension du passeport sanitaire et la vaccination obligatoire, en France, des modifications pourraient être apportées au projet de loi, ce dimanche, qui en réduiraient sa portée.

Parmi les changements proposés par le Sénat, la suppression du passeport sanitaire (appelé « pass sanitaire » en France) pour les mineurs ainsi qu’une utilisation limitée aux espaces intérieurs, excluant de fait les terrasses.

Dans sa description actuelle, le projet de loi prévoit une extension du passeport sanitaire début août dans les bars, cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, mais aussi pour les trains longue distance et les avions.

Autre modification voulue par les sénateurs : le report de sa mise en place du 30 août au 15 septembre dans les lieux publics, aussi bien pour les personnels que pour les usagers.

Le Sénat souhaite également que la jauge de 50 personnes réclamée pour ce passeport sanitaire corresponde non pas à la capacité d'accueil, mais aux personnes réellement présentes au même instant. Cela permettrait d’aider le secteur de la culture, qui est en souffrance , a expliqué le sénateur Henri Leroy.

Les modifications majeures demandées par le Sénat Exemption du passeport sanitaire pour tous les mineurs;

suppression du passeport sanitaire pour les terrasses;

report de son application dans les lieux publics au 15 septembre pour les employés et les usagers.

La version initiale du texte adoptée par l'Assemblée nationale prévoit aussi une obligation vaccinale pour les soignants et certaines professions afin d'enrayer la résurgence de l'épidémie de COVID-19 liée au variant Delta.

Les sénateurs ont en outre voté un amendement afin que les mineurs de 16 et 17 ans puissent se faire vacciner sans autorisation parentale.

Depuis le 21 juillet, les personnes souhaitant se rendre dans la plupart des lieux publics en France doivent présenter une preuve de vaccination contre la Covid-19 ou un test négatif. Photo : AFP / Sébastien Salom-Gomis

Le Sénat, où la droite est majoritaire, a approuvé le projet de loi en première lecture par 199 voix contre 123, mais y a apporté d'importantes modifications. Celles-ci doivent désormais être examinées en commission afin de parvenir à un compromis qui permettra l'adoption définitive du texte.

Le projet de loi pourrait donc être adopté dans la soirée de dimanche, permettant une application étendue du passeport sanitaire début août, comme le souhaite le gouvernement.

Ailleurs en Europe

Jeudi, l'Italie a déclaré que les gens auront besoin d'un laissez-passer similaire pour aller aux musées et aux cinémas, fréquenter les restaurants et les cafés, mais aussi pour accéder aux piscines et aux casinos, entre autres lieux publics. Le Green Pass sera délivré sur preuve d'une dose de vaccin ou d'un test négatif.

Si aucun passeport sanitaire n'est exigé en Allemagne dans les établissements accueillant du public, la population reste encouragée à se procurer l'application CovPass pour télécharger le passeport sanitaire européen qui permet surtout de voyager dans les pays voisins.

Les Allemands non-vaccinés, même testés négatifs, pourraient être confrontés à de nouvelles restrictions si les infections continuent à augmenter en Allemagne, a déclaré dimanche le chef de cabinet de la chancelière Angela Merkel.

En Grèce, les personnes qui veulent entrer dans les restaurants, les bars, les cafés, les clubs, les cinémas et les théâtres doivent montrer une preuve de vaccination grâce à l’application « COVID FREE GR ».

Au Royaume-Uni, l'augmentation des contaminations a incité le gouvernement britannique à annoncer l'instauration, en septembre, d'un passeport sanitaire prouvant une vaccination complète à l'entrée des établissements accueillant un public nombreux, comme les discothèques. Un test négatif ne sera plus suffisant, a précisé le premier ministre Boris Johnson.

Avec les informations de Reuters, l'Obs, Le Monde, France Inter