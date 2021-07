Possible exposition à la COVID dans des autocars d’Ontario Northland

Des passagers d’autocars d’Ontario Northland pourraient avoir été exposés à la COVID-19 lors d’un voyage entre Toronto, North Bay et Sudbury.

Un autocar est parti de la gare Union à Toronto le 14 juillet à 23 h 30 en direction de North Bay. Il y a ensuite eu une correspondance vers Sudbury. Les trajets en question portaient les numéros 2306 et 5401.

Santé publique Sudbury et districts demande aux gens qui étaient à bord de ces autocars de surveiller l’apparition de symptômes du coronavirus et de s’isoler et de passer un test de dépistage s’ils ne se sentent pas bien.