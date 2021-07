À la rencontre des jeunes pour les vacciner contre la COVID-19

À ce jour, moins de 70 % de cette catégorie d’âge à Québec et dans ses environs ont reçu une première dose de sérum. C’est en deçà de la cible des 75 % fixée par le gouvernement pour l’ensemble de la population.

Dans le but de faire changer les choses, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux cherche à faciliter l’accès aux vaccins anticovid pour le jeune public. Comment? En allant à sa rencontre.

Au cours des prochaines semaines, des petites équipes mobiles se déplaceront dans la région, en privilégiant les endroits fréquentés par les jeunes adultes. Ces opérations séduction ont déjà commencé.

Un stand a, par exemple, été installé vendredi et samedi à la plage de Portneuf. Dans les glacières des professionnels de la santé, non pas des boissons rafraîchissantes, mais des flacons.

Une cinquantaine de doses de vaccin anticovid étaient disponibles, samedi, pour cette opération spéciale menée par le CIUSSS de la Capitale-Nationale qui ciblait en priorité les jeunes de 18 à 29 ans. Photo : Radio-Canada / Sébastien Vachon

« Super le fun »

À chaque fois, le même programme : les non-vaccinés et les primovaccinés étaient acceptés, sans rendez-vous.

L’idée est d’avoir des toutes petites cliniques de vaccination pour rejoindre les jeunes là où ils sont. C’est une offre complémentaire à nos centres de vaccination , déclare Isabelle Beaulieu, la directrice-adjointe de la campagne de vaccination COVID-19 au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale.

Vendredi, une vingtaine de doses ont été administrées. Le lendemain, une cinquantaine était à disposition. Le concept plaît. Notamment auprès des principaux concernés.

Je pense que c’est une belle initiative de mettre ça comme ça. On fait ça et on en parle plus , confiait, sur place, Simon Jean, 21 ans.

Je trouve ça super le fun qu’ils viennent là où les jeunes sont , renchérissait Raphaëlle Cuny, 18 ans.

Daphné Bleret en a profité pour faire vacciner sa fille de 12 ans.

Elle devait avoir sa deuxième dose en septembre. Je me suis dit que ce serait l'occasion d’avancer son rendez-vous, comme ça on va être tranquilles cet été. Et s’il y a des effets secondaires, ça va être plus facile à gérer en vacances.

D'après le reportage de Colin Côté-Paulette