Une campagne publicitaire de la police de Vancouver suscite la controverse

Attention : soyez vigilants lorsque des inconnus se rapprochent de vous ou vous demandent de l’aide : voilà le message véhiculé par la campagne de prévention, retrouvée à 19 emplacements de Vancouver.

Les panneaux invitent la population à consulter plus d’informations sur la campagne publicitaire sur le site de la police municipale. Des tactiques utilisées dans le cas de ces vols y sont notamment décrites.

Une personne s’approche de vous et commence à vous toucher, peut-on lire. Elle peut prendre votre bras, votre taille, ou même vous prendre dans les bras. [...] Le temps que vous réaliserez ce qu’il se passe, vous n’aurez pas vu que le voleur vous aura pris vos bijoux ou vos objets de valeur.

Ces panneaux envoient un message confus et possiblement dangereux , estime Christine Boyle.

Je m'inquiète de l’impact de ce message dans des situations ou les personnes ont vraiment besoin d’aide et reposent sur la compassion et au soutien des inconnus , poursuit-elle.

Christine Boyle soutient avoir contacté la police de Vancouver par le biais d’employés municipaux pour leur faire part de ses craintes. Elle espère que les panneaux seront retirés ou que leur message sera modifié.

Susciter des conversations

Le sergent Steve Addison, porte-parole de la police de Vancouver, a indiqué de son côté que les panneaux ne seraient certainement pas enlevés, car ils produisent exactement l’effet recherché.

La campagne a été lancée, son but est d’attirer l’attention des gens, de les faire parler des vols par distraction, et jusqu’à présent, on aime ce qu’on voit , dit le sergent Steve Addison.

Nous ne voulons pas voir plus de victimes de [ces vols] , souligne-t-il.

D'après les informations de Cory Correia