Des feux de forêt à l’ouest de Calgary renforcent le voile de fumée

En plus de la fumée des nombreux feux de forêt qui brûlent en Colombie-Britannique, d’autres incendies situés près du parc national Banff contribuent au manque de visibilité qui englobe le sud de l’Alberta.

Il s’agit notamment de deux incendies non maîtrisés qui se trouvent à une soixantaine de kilomètres du village Banff et en dehors des limites du parc, dit le ministère de l’Agriculture et des Forêts.

Un troisième feu qui s’est déclaré vendredi soir près de Lac des Arcs, à l’est de Canmore, est déclaré maîtrisé samedi après avoir englouti 10 hectares.

Parcs Alberta a par ailleurs fermé le sentier Razors Edge dans le parc provincial Bow Valley en raison de sa proximité du feu de Lac des Arcs.

Samedi, 58 feux brûlent en Alberta, dont trois qui ne sont pas maîtrisés. Environ 50 000 hectares de forêts sont partis en fumée jusqu’à présent cette année.

Environnement Canada a lancé des bulletins concernant la qualité de l’air pour le sud et une grande partie de l’ouest de l’Alberta. L’agence météorologique souligne que la fumée peut changer sur de courtes distances et varier de façon considérable d’heure en heure.