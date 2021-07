Un million de doses de vaccin anti-COVID administrés au N.-B.

Le Nouveau-Brunswick a administré un million de doses du vaccin contre la COVID-19 depuis le 19 décembre, pour une moyenne de 4600 doses chaque jour. 63,6 % de la population de 12 ans et plus est complètement vaccinée.

Aucun nouveau cas de COVID-19 n'est signalé samedi au Nouveau-Brunswick.

Dépistage continu en N.-É.

En Nouvelle-Écosse, la Santé publique a fait savoir que des sites de dépistage sans rendez-vous seront toujours accessibles dans les jours à venir, dans les quatre zones de santé. Selon les autorités, la propagation de la COVID-19 dans la province a pu être limitée, notamment grâce au dépistage chez les personnes asymptomatiques.

Des sites de dépistage sans rendez-vous s'ajouteront à New Glasgow, Canning, Tantallon, Antigonish et New Ross. Aucun vaccin ne sera disponible à ces endroits, mais une aide sera fournie à quiconque veut prendre rendez-vous pour un vaccin.

La Nouvelle-Écosse signalait vendredi deux nouveaux cas de COVID-19 dans la zone centrale, qui comprend Halifax.

Vaccination au ralenti à T.-N.-L.

À Terre-Neuve-et-Labrador, la distribution des premières doses de vaccin contre la COVID-19 tourne au ralenti. Les jeunes adultes, particulièrement les jeunes hommes, hésitent à se faire vacciner, selon les données du gouvernement.

À peine 66 % des hommes de 18 à 29 ans ont reçu au moins une dose du vaccin, alors que le taux en général pour la population admissible est de 82 %.

Le professeur d'immunologie et de virologie Rod Russell de l'Université Memorial craint que ces jeunes non vaccinés provoquent des éclosions lors de la rentrée universitaire et collégiale.

Selon lui, les jeunes adultes ressentent moins l'urgence de se faire inoculer, parce qu'ils ont été les derniers à être admissibles à la vaccination.

Procédure simplifiée pour les rendez-vous à l'Î.-P.-É.

L'Île-du-Prince-Édouard autorise dorénavant les rendez-vous en ligne pour la deuxième dose du vaccin, puisque l'approvisionnement est moins limité. Au début de la campagne de vaccination, les rendez-vous en ligne étaient réservés aux personnes non vaccinées.

La province s'est donné pour objectif de vacciner la moitié des résidents admissibles d'ici la fin du mois.