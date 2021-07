Le Centre d'entrainement fonctionnel zéro-8 de Rouyn-Noranda va fermer

Après 7 ans d'existence, l'établissement connu auparavant sous l'appellation Crossfitzero8 va fermer définitivement ses portes le 22 août prochain.

La décision a été prise après plusieurs semaines de réflexion, explique le propriétaire du centre situé sur l'avenue Larivière.

Selon Jérémy Bergeron, la dernière année n'a pas été facile pour lui et l'entreprise.

Ce qui fait le plus mal, dans le premier confinement les gens se sont équipés à la maison. Donc il y a eu une perte de clientèle à ce niveau-là. Les sports de plein air ont explosé aussi, ça a aussi fait que la clientèle a investi plus dans ces activités au lieu d'investir dans mon entreprise, un gym. Quand ils [le gouvernement] ont mis les masques obligatoires, ça a créé un découragement et là aussi, on a perdu de la clientèle. Ça a été le coup de grâce et nous aussi de gérer tout ça, les mesures sanitaires, ça nous a aussi affectés. Quand c'est tombé [les masques] obligatoire, ça nous a fait très mal coté mental et [affaires] , explique-t-il.

Selon Jérémie Bergeron, plusieurs clients regrettent la décision.

Il affirme toutefois qu'il n'a pas eu le choix, puisque l'entreprise a perdu plus de 40 % de sa clientèle.

On avait les Citedelles de Rouyn-Noranda qu'on entrainait depuis 4 ans, midget espoir et bantam AAA. De les perdre c'est triste pour l'organisation, mais il y a d'autres services à Rouyn qui vont être capables de les prendre en charge , mentionne le propriétaire.

Avant la pandémie on avait environ 140 membres, présentement on est dans les 80. Donc un gros [écart] à aller chercher qu'on ne serait pas capables de chercher même avec un gros boom en septembre, d'où la décision de fermer. Une citation de :Jérémie Bergeron

Prêt à aider un éventuel repreneur

Le centre d'entrainement organisera une grande vente d'équipements les 21 et 22 aout.

Jérémie Bergeron est aussi disposé à aider un éventuel repreneur de l'entreprise.