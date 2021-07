Un marché 100 % bénévole inauguré à Cap-Rouge

Tous les samedis matin, de 10 h à 13 h jusqu’au 11 septembre, une vingtaine de kiosques seront installés au parc des Écores de Cap-Rouge.

Les responsables du marché disent avoir été surprises de l’engouement dont ont fait preuve les producteurs.

On pensait initialement avoir une dizaine de kiosques, mais je pense qu'on s'est un peu fait prendre à notre propre jeu , affirme la responsable des communications, Justine Leblanc.

Le marché a finalement dû refuser certains exposants par manque de place.

Le marché sera ouvert tous les samedis de 10 h à 13 h, jusqu'en septembre. Photo : Gracieuseté / Dany Vachon, photographe

Produits diversifiés

En plus des fruits et des légumes traditionnels, des produits plus inhabituels sont mis en vente. On peut ainsi acheter de la viande fumée, du fromage, de la fleur d’ail, du vin, du cidre, du safran, du sanglier et même des huîtres.

Projet bénévole

Imaginé au début janvier, le marché a été mis sur pied par une équipe de 10 femmes du quartier qui le gère bénévolement.

On est des gens qui ont à cœur ce qui se passe dans notre quartier. On voulait aussi créer une belle vitrine pour nos producteurs , ajoute Justine Leblanc.

Malgré la présence d’autres marchés publics à Sainte-Foy et Saint-Augustin, elle et le reste de l’équipe estiment qu’il y a toujours de la place pour promouvoir les produits locaux.

Plusieurs dignitaires ont participé à l'inauguration du marché, dont le député fédéral de Louis-Hébert, Joël Lightbound. Photo : Gracieuseté / Dany Vachon, photographe

Pour voir le jour, le marché a obtenu du financement des gouvernements provincial, fédéral et municipal, de plusieurs députés en plus de commanditaires privés.

Il s’agit pour l’instant d’un projet pilote d’une durée de quelques semaines, mais l’équipe de bénévoles souhaite déjà qu’il soit de retour l’année prochaine.