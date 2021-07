Un accès équitable aux plans d’eau publics réclamé au Québec

Le collectif qui regroupe plusieurs organisations dont l’Association des pêcheurs sportifs du Québec et la Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs affirme que des citoyens ont du mal à profiter des plans d'eau publics.

Dans une lettre ouverte, les membres indiquent qu'avec le contexte pandémique, cet accès est plus restrictif dans de nombreuses municipalités qui réservent les plans d’eau de leur territoire à leurs résidents seulement alors que d’autres imposent des tarifs de plusieurs centaines de dollars.

Selon le président de l'Association des pêcheurs sportifs du Québec Stéphan Bourgeois, la problématique est moins présente en Abitibi-Témiscamingue que dans les grands centres ou à proximité.

Peut-être pas en Abitibi-Témiscamingue, mais plus à proximité des grandes régions comme Montréal, Québec, Sherbrooke, de plus en plus de municipalités réservent les plages et les accès au plan d'eau à leurs seuls résidents pour limiter le nombre d'embarcations sur les plans d'eau.

Une citation de :Stéphan Bourgeois