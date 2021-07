Maintenant 70 % des Ottaviens âgés de 18 ans et plus entièrement vaccinés

La vaccination dans la capitale fédérale se poursuit alors qu'une nouvelle étape est franchie. Maintenant 70 % des résidents d’Ottawa âgés de18 ans et plus ont reçu leur première et leur deuxième dose de vaccin contre la COVID-19.

Le maire d’Ottawa n’a pas manqué de souligner la nouvelle sur Twitter. Jim Watson a aussi rappelé aux citoyens dont le rendez-vous pour la deuxième dose est prévu à l’automne de le devancer.

Avec la phase 3 de déconfinement de l'Ontario, les organisateurs du festival de musique Escapade ont annoncé au début de la semaine que l'édition 2021 aura lieu en septembre.

Pour y assister, les festivaliers devront fournir une preuve de vaccination, explique son directeur, Ali Shafi.

Nous avons pris cette décision parce que c'est [...] notre quatrième tentative [de tenir l'événement] depuis le début de la pandémie et depuis, plusieurs personnes ont conservé leur billet et plusieurs artistes sont restés à bord , explique-t-il. C'était vraiment dans notre intérêt de tenter de s'assurer d'offrir un événement à nos fans qui ont été loyaux. Pour que l'événement soit le plus sécuritaire possible en 2021, nous avons pensé que c'était la meilleure façon.

En général, ce sont des jeunes âgés du début vingtaine qui profitent du festival, et samedi, une clinique de vaccination a été installée par les organisateurs en collaboration avec Santé publique Ottawa (SPO) et la Ville d’Ottawa.

Jusqu'à 20 h, des premières et deuxièmes doses sont offertes au stade de baseball d'Ottawa sur le chemin Coventry.

Nous n'essayons pas d'être pour ou contre le vaccin. Ce n'est pas l'idée. Nous savions que si nous voulions tenir un grand événement en 2021, c'était la façon la plus sécuritaire de procéder , ajoute M. Shafi.

Des passes pour l'édition 2022 du festival sont remises à la clinique et des DJ sont sur place pour mettre l'ambiance.

Pour l'heure, les organisateurs du festival Escapade ignorent le nombre de personnes qui pourront assister aux spectacles. Les directives provinciales à venir sont ainsi très attendues.

Une hospitalisation dans la capitale fédérale

Aucun patient atteint de la COVID-19 n’est hospitalisé depuis plus d’une semaine dans la capitale fédérale. Mais samedi, Santé publique Ottawa (SPO) rapporte une nouvelle hospitalisation liée à la maladie.

Cependant, personne n’est traité aux soins intensifs en lien avec la COVID-19.

Dans son plus récent bilan, SPOSanté publique Ottawa signale aussi six nouvelles infections et aucun décès supplémentaire.

Selon ces nouvelles données, le nombre de cas confirmés de la maladie depuis le début de la pandémie se chiffre désormais à 27 774. Le nombre de décès demeure quant à lui à 593.

Pour l’heure, 43 personnes sont toujours atteintes de la maladie, soit deux de plus que la journée précédente.

À l’échelle provinciale, 170 cas et trois décès sont enregistrés, samedi. La moyenne du nombre de nouveaux cas sur sept jours passe ainsi à 159.

Avec les informations de Catherine Morasse