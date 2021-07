Le zoo Animalia accueille ses premiers visiteurs à Saint-Édouard-de-Maskinongé

La nouvelle propriétaire du zoo, Émilie Gaudry, prend donc en charge le zoo situé à Saint-Édouard-de-Maskinongé après plusieurs années tumultueuses. Le site avait dû fermer en 2019, puis été vendu. L’ancien propriétaire, Normand Trahan, fait face à des accusations de négligence et de cruauté envers les animaux. La SPCA de Montréal avait saisi le zoo et ses animaux.

Mme Gaudry a elle aussi fait les manchettes dans le passé pour diverses raisons, notamment pour avoir laissé un alligator s’échapper dans les rues de Montréal. Elle explique que cette année, il a été plus compliqué d’obtenir toutes les permissions pour procéder à l’ouverture du zoo, en raison des normes réglementaires qui ont beaucoup changé depuis la fermeture en 2019.

Étant donné que j’étais nouvelle propriétaire sur le site, il fallait que tout soit conforme à l’arrivée des animaux. On a fait les travaux et on a eu l’accord, tout est conforme donc on est prêt à accueillir les visiteurs. C’est sûr qu’on a des manques au niveau des animaux, on a des travaux additionnels qui se sont rajoutés , explique Émilie Gaudry.

Depuis vendredi seulement, l’organisation du zoo possède les permis nécessaires afin d’accueillir, dans les prochaines semaines, les animaux jugés dangereux comme les lions, les léopards et les loups. Des animaux plus dociles sont donc présentés au public pour la première fin de semaine d'ouverture.