Rappel d'un fromage par crainte de contamination à la bactérie listeria

Un fromage avec porter irlandais de marque Cahill distribué en Atlantique et dans le centre du pays fait l'objet d'un rappel en raison d'une possible contamination à la bactérie listeria.

Le fromage est produit par l'entreprise Tree of Life Canada ULC. Le rappel vise les fromages de formats 2,27 kg et 200 g distribués au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador ainsi qu'au Québec et en Ontario.

Aucun cas de maladie n'a été signalé. L'Agence canadienne d'inspection des aliments a lancé le rappel.

Les fromages ont des dates de péremption entre le 13 décembre 2021 et le 13 janvier 2022.

Les aliments contaminés par la bactérie listeria monocytogène posent un risque particulier pour les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli, ainsi que les femmes enceintes. Les aliments contaminés par cette bactérie paraissent parfois propres à la contamination, sans odeur ou apparence douteuse.

Les produits visés par le rappel doivent être retournés où ils ont été achetés ou jetés à la poubelle.