Katerine Savard en demi-finale du 100 m papillon

Elle a terminé 4e de sa vague de qualification en enregistrant un chronomètre de 57 secondes et 51 centièmes, une marque qu’elle a battue à seulement quatre reprises depuis le début de sa carrière.

Elle s’élancera de la 11e place en demi-finale, dimanche au Japon - soit à 21h40 samedi, heure de l’Est.

Le meilleur temps en carrière de la nageuse de Pont-Rouge dans cette discipline date du 4 avril 2014. Elle avait alors réalisé l'épreuve en 57 secondes et 27 centièmes.

Katerine Savard réagit après avoir remporté la médaille d'or au 100 m papillon des Jeux du Commonwealth à Glasgow, à l'été 2014. Photo : GLYN KIRK/AFP via Getty Images

Une autre Canadienne prendra part à la demi-finale, soit Maggie MacNeil, arrivée 5e avec un temps de 56 secondes 55 centièmes.

À 21 ans, MacNeil prend part à ses premiers Jeux olympiques, tandis que Savard, 28 ans, en est à ses troisièmes. L’athlète de Pont-Rouge avait raté sa qualification au 100 m papillon, son épreuve de prédilection, pour Rio.

Katerine Savard avait néanmoins participé au 4 x 200 m style libre qui avait décroché une médaille de bronze.

L’épreuve de qualification a couronné deux meneuses, soit la Chinoise Zhang Yufei et l’Australienne Emma McKeon, arrivées ex aequo à 55 secondes et 82 centièmes.

Championne olympique en titre, la Suédoise Sarah Sjöström (56,18 s) a réalisé le 3e temps des qualifications.