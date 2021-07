La ferme ViGo a le vent dans les voiles

La ferme basée à Saint-Onésime-d'Ixworth, au sud de La Pocatière, possède des productions ovines et acéricoles depuis sa création, il y a 13 ans.

La copropriétaire de la ferme, Léda Villeneuve, compte 200 brebis et met en marché près de 600 agneaux annuellement. Son conjoint et elle ont également une érablière de 720 entrailles où le sirop est transformé, puis vendu au détail. Ce statut de finaliste valorise grandement leur travail.

C’est une belle fierté. Je pense qu’on fait bien les choses, on essaie de démontrer une belle image de l’agriculture. Une citation de :Léda Villeneuve, copropriétaire de la ferme ViGo

La ferme ViGo près de La Pocatière est finaliste du concours Tournez-vous vers l'excellence. Photo : Courtoisie : Ferme ViGo

On devient un peu comme des modèles pour d’autres jeunes. On va se le dire, il y a 13 ans, ce n’était pas facile de démarrer notre ferme dans le mouton. Des fois, on nous décourageait à se lancer là-dedans, mais de fil en aiguille, on a fait nos preuves et on a réussi à monter une belle entreprise prospère , confie-t-elle.

La finaliste explique, par le fait même, que la clé du succès de leur entreprise provient d'un travail d'équipe efficace.

L’ensemble du succès de notre entreprise, c'est une belle complémentarité que j’ai avec mon conjoint. On est des bons gestionnaires, on prend des bonnes décisions. On essaie toujours de faire les choses le plus efficacement possible pour avoir plus de temps avec la famille pour pouvoir profiter un peu de la vie , estime Mme Villeneuve.

L'aspect « famille » demeure une priorité pour les propriétaires de la ferme ViGo qui consacrent une importante partie de leur journée aux enfants. Photo : Courtoisie : Maurice Gagnon

Léda Villeneuve considère que ce concours offre une belle visibilité à l'entreprise et apportera de la nouvelle clientèle. Une boutique pour mettre en valeur les produits de la ferme devrait être aménagée cet automne afin d'accueillir les clients sur place.

Les gagnants du concours seront dévoilés lors d'un gala, en novembre prochain.

Une nouvelle production d'œufs

Dès novembre, la ferme accueillera également dans son pondoir près de 13 000 poules. Mme Villeneuve soutient que la ferme ViGo sera la seule à bénéficier d'une production aussi importante d'œufs de consommation dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Kamouraska. Ce projet diversifiera l'agriculture sur le territoire, selon elle.

J'ai l'impression que les gens vont vouloir venir chercher leurs œufs frais au moins une fois par semaine. On va réussir à répondre à cette demande-là , affirme Léda Villeneuve.

La ferme ViGo fait aussi partie des quatre finalistes du concours des Jeunes Agriculteurs d'élite du Canada dans la section Québec.