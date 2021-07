Le possible changement de nom du comté de Roberval ne fait pas l’unanimité

Le préfet Luc Simard avait donné une entrevue à l’émission C’est jamais pareil, il y a quelques jours pour expliquer que les élus de la MRC de Maria-Chapdelaine considèrent que le nom de la circonscription amène les fonctionnaires à déployer plus fréquemment les services gouvernementaux à Roberval plutôt qu’ailleurs, même si la population y est moindre.

Le maire de Roberval, Sabin Côté aurait voulu être informé de cette initiative. Il ne comprend pas cette requête, compte tenu de l'histoire autour de ce nom.

Le nom du comté a été donné parce que Roberval a été la première ville qui a été colonisée au Lac-Saint-Jean. C’est relié au nom de Jean-François de La Rocque de Roberval qui a été le premier noble à arriver dans le secteur

Les élus de la MRC Maria-Chapdelaine suggèrent d’adopter le nom Lac-Saint-Jean-Ouest.

La députée Nancy Guillemette a déjà été mise au courant des intentions des élus de la MRC de Maria-Chapdelaine. Le préfet de la MRC Domaine-du-Roy et maire de La Doré, Yanick Baillargeon considère que des dossiers auraient été plus prioritaires à soumettre à la député.

Ils ont mentionné avoir parlé deux fois à la député, alors que dans les derniers mois on avait beaucoup de dossiers à traiter et on avait de la misère à communiquer avec la député. Ça aurait été bon d’en profiter pour parler de dossiers pas mal plus importants, comme la pénurie de main-d'œuvre, la pandémie et les services de proximité qui sont de plus en plus difficiles à garder.

Le comté de Roberval existe depuis 1931.