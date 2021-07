Un accident de travail fait un mort et deux blessés à Gracefield

Un homme de 37 ans est mort et deux hommes âgés de la trentaine et de la cinquantaine ont été blessés dans un accident de travail survenu vendredi, à Gracefield.

C’est un accident de travail qui est survenu lors du soulèvement d’une résidence pour y effectuer des travaux de fondation , explique le porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Stéphane Tremblay.

La SQSûreté du Québec de la MRCMunicipalité régionale de comté de la Vallée-de-la-Gatineau a été appelée à se rendre sur un chantier du chemin de la Pointe à Pierre peu après 9 h.

Des agents ont été mobilisés pour venir en assistance aux ambulanciers qui répondaient à un appel pour un homme gravement blessé, précise M. Tremblay.

Ce dernier a été transporté vers un centre hospitalier où son décès a été constaté. Il s’agit de Josh Dupuis, 37 ans, de Papineauville.

Les blessures des deux autres hommes impliqués dans l’accident ne mettent pas leur vie en danger.

Des enquêteurs de la SQSûreté du Québec ont été assignés à la scène pour mettre en lumière les causes et les circonstances de l’accident. La collaboration de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail a aussi été sollicitée.

Avec les informations de Nafi Alibert