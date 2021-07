SPO rappelle l’importance du dépistage chez les personnes vaccinées symptomatiques

Les autorités de santé encouragent les Ottaviens ayant reçu une première et une deuxième dose de vaccin à se faire tester contre la COVID-19 s’ils développent des symptômes de la maladie.

Nous voyons, depuis les derniers jours, plus de cas et plus de personnes positives à la COVID-19 que dans les dernières semaines , a indiqué le Dr Brent Moloughney, médecin-chef adjoint en santé publique à SPOSanté publique Ottawa .

D’un autre côté, nous anticipons, en quelque sorte [cette augmentation] parce qu’au fur et à mesure que les choses rouvrent et que les interactions sont de plus en plus nombreuses, le virus a plus d’opportunités de se propager , a-t-il expliqué. La réalité c’est que la pandémie n’est pas terminée.

Ce discours de SPOSanté publique Ottawa survient alors que les principaux indicateurs de la COVID-19 dans la capitale fédérale augmentent. Le nombre de personnes infectées par un seul cas de COVID-19 a été au-dessus d’un pendant une bonne partie de la semaine. La propagation du virus est considérée sous contrôle si cet indicateur se maintient en dessous d’un.

Les experts observent des taux de vaccination plus bas chez les jeunes (archives). Photo : Associated Press / Rahmat Gul

Cependant, le Dr Moloughney soutient que la proportion de tests de dépistage positifs demeure basse, et que les indicateurs dans les eaux usées ne sont pas alarmants.

Mais SPOSanté publique Ottawa recommande toujours le dépistage aux personnes présentant des symptômes de la maladie. Selon le Dr Moloughney, les vaccins préviennent les maladies graves, les hospitalisations et la mort.

C’est toujours possible d’être infecté, c’est toujours possible d’avoir des symptômes et c’est toujours possible de transmettre [le virus] aux autres , a-t-il rappelé. La vaccination réduit considérablement le risque de contracter la maladie, mais ne l’élimine pas.

Comme le cercle social de plusieurs s’élargit avec des règles sanitaires moins strictes, le Dr Moloughney a souligné l’importance de la vaccination.

Les taux chez les différents groupes d’âge varient et les experts observent des chiffres plus bas chez les jeunes âgés de 18 à 29 ans.

SPOSanté publique Ottawa tente d’améliorer la couverture vaccinale en élargissant l’accès grâce à des initiatives comme des cliniques mobiles. La santé publique reçoit également les demandes des milieux de travail, des lieux de culte et des milieux communautaires qui souhaitent en accueillir.

Avec les informations de Ben Andrews de CBC News