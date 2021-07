Le fédéral fait pression sur le N.-B. pour le financement d’une clinique d’avortement

Le gouvernement fédéral est absolument convaincu que chaque Canadien et chaque Canadienne a le même droit d'avoir accès aux services pour la santé reproductive et sexuelle, incluant les services d'avortement , a déclaré Chrystia Freeland lors de la conférence de presse.

Il ne devrait pas être aussi difficile que ça l'est pour la Clinique 554 de fournir ses services essentiels à notre communauté trans, aux familles et aux femmes qui méritent d'avoir accès à des services de santé reproductive et sexuelle.

Une citation de :Chrystia Freeland, vice-première ministre du Canada