La réouverture de la frontière canado-américaine à l'étude à la Maison-Blanche

Ce n'est pas à moi de commenter cela, parce que ce n'est pas mon domaine, mais je peux vous affirmer qu'il s'agit d'un sujet sérieusement discuté , a-t-il déclaré.

Le Canada a annoncé la réouverture de sa frontière aux visiteurs américains entièrement vaccinés à partir du 9 août, mais cette décision n’a pas été imitée par l’administration Biden, qui a plutôt prolongé jusqu’au 21 août la fermeture de sa frontière avec le Canada et le Mexique.

Cette décision, qui a suscité son lot de mécontentement au Canada, s’inscrit dans un effort pour tenter de freiner la propagation du variant Delta, a justifié le département de la Sécurité intérieure. Ce variant du coronavirus plus contagieux est responsable de près de 83 % des cas de COVID-19 aux États-Unis.

Dans certains États du sud où le taux de vaccination est très faible, la transmission du virus est très élevée et nous observons une hausse significative du nombre de cas , a précisé le Dr Fauci.

La cadence de la vaccination aux États-Unis doit augmenter, a-t-il insisté.

J'attends avec impatience le moment où nous pourrons avoir des frontières ouvertes entre le Canada et les États-Unis.

La pression monte d’un cran

Pendant ce temps, d’autres voix s’élèvent pour réclamer la réouverture immédiate de la frontière entre le Canada et les États-Unis.

Deux premiers ministres provinciaux et trois gouverneurs d'États américains voisins ont fait parvenir une lettre aux dirigeants de leur pays respectif, vendredi, pour faire officiellement part de leur demande.

Les premiers ministres de la Saskatchewan et de l'Alberta, Scott Moe et Jason Kenney, appuyés des gouverneurs du Dakota du Nord, du Montana et de l'Idaho affirment que le temps est venu pour les citoyens de pouvoir circuler librement de part et d'autre de la frontière, que ce soit pour le commerce ou le tourisme.

Les cinq élus considèrent les restrictions toujours en vigueur comme des délais injustifiés. Ils ajoutent que les provinces et les États gèrent eux-mêmes la situation épidémiologique sur leur territoire.