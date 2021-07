Sean Penn refuse de tourner Gaslit tant que toute l'équipe n’est pas vaccinée

L’acteur Sean Penn tourne actuellement la série Gaslit en compagnie de Julie Roberts. Toutefois, il a décidé qu’il ne reviendrait travailler que lorsque l’ensemble de la distribution et de l’équipe présente sur le tournage serait vacciné contre la COVID-19.

Présentement, la vaccination n’est obligatoire que pour les membres de la distribution et de l’équipe qui travaillent proches les uns des autres. Et il est possible de se faire vacciner sur place.

Sean Penn a offert de prendre en charge le coût de la vaccination par l’intermédiaire de son organisation à but non lucratif Community Organized Relief Effort.

Selon le magazine Deadline, l’acteur américain n'a pas pris cette décision par peur d’attraper la COVID-19, car il est lui-même vacciné, mais par principe. Il estime que les gens non vaccinés mettent en danger les autres sur le plateau.

Gaslit est principalement tourné en intérieur alors que le variant Delta se propage dans la région de Los Angeles.

Eric Clapton et IAM contre le passeport vaccinal

De son côté, le guitariste britannique Eric Clapton a déclaré qu’il ne jouerait pas des salles demandant au public de montrer une preuve vaccinale, comme l’a décidé le gouvernement dirigé par Boris Johnson.

En décembre dernier, Eric Clapton, qui a reçu le vaccin AstraZeneca, a sorti une chanson anti-confinement en duo avec l’artiste Van Morrison.

En France, c’est le groupe de rap IAM qui s’est prononcé, au nom de la liberté, contre la vaccination obligatoire et le passeport vaccinal dans une vidéo publiée il y a une semaine sur le compte Twitter d’Akhenaton, le leader du groupe.

Mercredi, IAM a dû annuler des concerts prévus pour les 10 jours suivants, car un des membres du groupe avait été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19.