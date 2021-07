L’éthique de travail et la discipline, la recette de la réussite de David Savard

Le produit du Vert et Or de l’Université Sherbrooke tentera par tous les moyens de montrer ses talents sur les unités spéciales lors du match intra-équipe disputé samedi après-midi au stade Mosaic.

Je n'ai pas été le plus gros, le plus vite, ni le plus fort. J’ai toujours eu du succès par ma discipline et mon éthique sportive. C'est ancré en dedans de moi. Je sais ce que je vaux sur un terrain de football.

Une citation de :David Savard, centre-arrière des Roughriders de la Saskatchewan