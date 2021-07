De l’argent pour les aéroports du Grand Nord de l’Ontario

Le gouvernement de l’Ontario et le fédéral ont annoncé un financement de 20 millions de dollars pour assurer l’accès par avion aux communautés éloignées de la province.

Le ministère des Transports de l’Ontario exploite 27 aéroports situés dans les villages de Premières Nations qui, dans bien des cas, ne sont pas reliés au réseau routier provincial.

Certaines de ces communautés ont un accès limité à des routes de glace pendant l’hiver ou à des routes non asphaltées.

Bearskin Lake est l'une des communautés ontariennes situées le plus au nord. Photo : North Star Air

La province investit 14,5 millions de dollars, alors que le gouvernement fédéral fournit plus de 5,1 millions de dollars pour 2021-2022.

Les communautés des Premières Nations en région éloignée dépendent de petits transporteurs aériens qui fournissent un accès constant aux produits essentiels, comme les aliments et le carburant , a rappelé le ministre ontarien des Affaires autochtones, Greg Rickford.

En raison de la pandémie, l’Ontario a donné la priorité au financement supplémentaire de services aériens fiables de façon à ce que nos communautés des Premières Nations aient en place des chaînes d’approvisionnement robustes , a ajouté la ministre provinciale des Transports, Caroline Mulroney.