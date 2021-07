Financement validé pour la rénovation du pont Chef-William-Commanda

Le gouvernement fédéral et la Ville d’Ottawa ont annoncé, lundi matin, un financement de 22,5 millions de dollars pour la rénovation du pont Chef-William-Commanda qui relie Ottawa et Gatineau. Cette somme permettra de concrétiser le projet de transformation temporaire du pont en sentier pour les piétons et les cyclistes.

Le gouvernement fédéral fournira plus de 8,6 millions de dollars dans ce projet, alors que la Ville d’Ottawa investira les quelque 13,9 millions de dollars restant pour la création du sentier, en plus d'assurer l’intégrité structurelle du pont et de ses piliers.

Les travaux prévoient la construction d’un nouveau tablier en bois sur les traverses de chemin de fer existantes, créant ainsi un sentier sur la structure sud du pont – qui s’étend de la rive d’Ottawa à l’île Lemieux – ainsi que sur la structure nord – qui s’étend de l’île Lemieux à la rive de Gatineau.

Un système de glissières de sécurité à câbles d’acier et des dispositifs d’éclairage seront également installés, et les principales composantes structurelles du pont seront remises en état afin d’assurer la sécurité et l’accessibilité pour tous les usagers , indique-t-on par voie de communiqué.

Le pont Chef-William-Commanda, à Ottawa, au-dessus d'une piste cyclable (archives) Photo : Radio-Canada / David Richard

Des travaux supplémentaires sont prévus pour la construction de trois nouveaux tronçons de sentiers polyvalents reliant l’approche sud du pont au sentier Trillium de la Ville d’Ottawa, les structures nord et sud du pont à l’île Lemieux et l’approche nord au sentier des Voyageurs de la Commission de la capitale nationale (CCN), à Gatineau.

De nouveaux dispositifs d’éclairage à DEL seront de plus installés le long du sentier, ainsi qu’environ 12 nouveaux bancs.

Début juillet, le maire d’Ottawa, Jim Watson, expliquait avoir fait une demande au gouvernement fédéral pour pouvoir réaliser ce projet. Son souhait a donc été exaucé.

Une vocation temporaire

Cet ancien pont du Chemin de fer Canadien Pacifique (CFCP) a été construit en 1879. Il est inutilisé depuis 2005, année où la Ville d’Ottawa a décidé de le racheter.

Sa transformation en sentier pour les piétons et les cyclistes est toutefois temporaire. La Ville souhaite le conserver pour une utilisation future de transport en commun par train.

L'ancien pont Prince-de-Galles a été renommé en l'honneur du chef William Commanda, après une décision du conseil municipal d’Ottawa, début juillet.

Le maire d'Ottawa, Jim Watson, avait déjà indiqué son intention de renommer le pont dans son discours sur l'état de la Ville, en janvier dernier.

William Commanda a été chef de bande de la Première Nation Kitigàn-zìbì Anishinàbeg de 1951 à 1970. Il était un aîné algonquin, un chef spirituel et un promoteur de la gérance de l’environnement. Il est décédé en 2011, à l'âge de 97 ans.