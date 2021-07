Google célèbre les Jeux olympiques avec un nouveau doodle ludique

Depuis vendredi matin – moment du lancement des Jeux olympiques de Tokyo – les internautes qui ouvrent le moteur de recherche Google peuvent voir une image d’un chat devant un paysage pixélisé d’inspiration nipponne. Il s’agit de la porte d’entrée vers le jeu de rôle japonais (JRPG) Champion Island, qui se joue à même le navigateur web.

Dans ce jeu qui se veut une version ludique et web de petits Jeux olympiques, les internautes contrôlent avec leur clavier un chat athlète nommé Lucky. Ce dernier explore l’île idyllique sur lequel il se trouve, discute avec des personnages et poursuit des douzaines de quêtes. Mais surtout, il initie les joueurs et joueuses à sept sports olympiques.

Parmi les disciplines abordées, on trouve le tir à l’arc, le rugby, le tennis de table et la planche à roulettes.

Le Japon à l'honneur

Les nostalgiques apprécieront le style pixel classique de Champion Island, réalisé entièrement par des artistes et studios japonais. Des scènes d’animation créées par le Studio 4°C ponctuent aussi le jeu.

Ce n’est pas la première fois que Google développe un jeu en guise de doodle. Mais il s’agit du premier à être aussi complexe et élaboré. C’est notamment pour cette raison qu’il est possible de garder en mémoire la progression.

Les joueurs et joueuses pourront lancer une partie de Champion Island au moins pendant la durée des Jeux olympiques de Tokyo, soit jusqu’au 8 août prochain.