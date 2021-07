Antoine Roussel échangé aux Coyotes de l'Arizona

Roussel, qui était membre des Canucks depuis trois ans, est toujours bien impliqué dans la région qui l’a accueilli dans les rangs juniors de 2006 à 2010, alors qu’il est copropriétaire de l’érablière au Sucre d’Or, à Laterrière. Il écoulera la dernière année d’un contrat de quatre ans totalisant 12 millions de dollars la saison prochaine.

Âgé de 31 ans, le hockeyeur d’origine française en sera à une troisième formation dans la LNH. Il a aussi porté les couleurs des Stars de Dallas au cours de sa carrière. En Arizona, il rejoindra le Québécois André Tourigny, qui a été nommé entraîneur-chef de l’équipe plus tôt ce mois-ci. Ce dernier vivra une première expérience aux commandes d’un club du circuit Bettman.

Cinq joueurs concernés

Antoine Roussel, il est l’un des cinq joueurs concernés dans cette transaction majeure. En plus de l’ancien capitaine des Saguenéens, les Coyotes ont mis la main sur les avants Loui Eriksson et Jay Beagle ainsi que la neuvième sélection au total du repêchage de cette année, un choix de deuxième tour en 2022 et un choix de septième tour en 2023. En retour, ils ont cédé le défenseur Oliver Ekman-Larsson et l’attaquant Conor Garland.

Roussel a été limité à 35 rencontres la saison dernière en raison de blessures. En carrière, il a participé à 554 matchs, inscrivant 81 buts et 189 points. Reconnu pour sa robustesse, il a aussi passé 1004 minutes au banc des pénalités.