Une centaine de nouvelles places en garderie seront disponibles au Yukon

Les gouvernements fédéral et territorial annoncent la signature d’une entente pour améliorer l’éducation et la garde des enfants au Yukon.

Comme prévu dans son budget 2021, le gouvernement fédéral a annoncé que 30 milliards de dollars seraient investis sur les cinq prochaines années, puis 9,2 milliards par an, pour créer un système de garderie universel au Canada.

Après la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse, c’est au tour du Yukon de signer cet accord pour un système de garde universelle.

Sur ce montant, le Yukon touchera donc 41,6 millions de dollars du gouvernement fédéral sur les cinq prochaines années.

L’amélioration du système actuel consistait aussi à augmenter le revenu minimum pour les travailleurs du secteur de la petite enfance. Celui-ci est fixé au Yukon à 30 dollars de l’heure, et a déjà été mis en place le 1er avril dernier, devenant ainsi le plus haut du pays.

Il en est de même pour la participation du gouvernement dans le financement des frais de garde qui permet aux familles, depuis avril, de débourser 10 dollars par jour pour chaque enfant.

Dans son budget 2021, le premier ministre du Yukon, Sandy Silver, prévoyait d'allouer 25,2 millions de dollars pour un programme universel de garde d’enfant et d’éducation préscolaire. Ce sont donc de nouveaux fonds à destination du secteur de la petite enfance qu’apporte le gouvernement fédéral.

En soutenant les familles avec des services de garde universels, nous rendons la vie plus abordable pour les familles du Yukon. Une citation de :Sandy Silver, premier ministre du Yukon

Les fonds du fédéral permettront d’assurer la pérennité des mesures mises en place tout en ajoutant de nouvelles places dans les garderies. Au total, ce sont 110 nouvelles places de garderie subventionnées qui devraient être créées au territoire.

L'entente a été signé par Ahmed Hussen, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et la ministre de l'éducation Jeanie McLean. Photo : Gouvernement du Yukon

C’est la suite des bonnes nouvelles

Jocelyne Isabelle, la directrice générale de la garderie du petit cheval blanc à Whitehorse, se dit enchantée de voir que l’on reconnaît et souligne l’importance du personnel éducateur dans les garderies.

Mais pour elle, la nouvelle du jour est surtout cette création de places en garderie. On est plusieurs garderies à avoir des listes d’attente assez longues , confie-t-elle, un phénomène encore plus accentué pour la garderie du petit cheval blanc puisqu’elle est la seule francophone à Whitehorse.